Gravina su Euro2032: "Salerno ha dimostrato interesse, serve supporto" Il presidente della Figc: "Segnali sono positivi ma ora servono i fatti"

Gabriele Gravina fa il punto della situazione sul tema Europei 2032. E annovera anche l’interesse di Salerno e dello stadio Arechi per ospitare la fase finale della competizione continentale che si suddividerà fra l’Italia e la Turchia. “Torino è pronta per l'Europeo, Roma anche, c'è fermento a Bologna e Cagliari, e anche a Palermo. Ora c'è un nuovo interesse da Salerno ma tutto questo entusiasmo deve essere supportato", le parole del presidente della Figc riportate dall’Ansa. Per Gravina la preoccupazione è legata alle condizioni del Meazza di Milano: "Una città come Milano, da sempre proiettata verso l'Europa, non può assolutamente rimanere fuori dalla cinque città per la fase finale di Euro 2032”.

Sulla questione stadi, Gravina spinge: "Il Governo e il ministro per lo sport devono agevolare i privati che vogliono investire. Serve consentire a tutti quelli che hanno deciso di investire di avere un percorso agevolato. Dal giro delle città candidate arrivano segnali positivi, ma devono essere tramutati in fatti: il privato ha voglia di investire ma deve essere messo nelle condizioni".