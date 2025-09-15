Salernitana, squadra subito in campo: Liguori in dubbio per l’Atalanta Under 23 L'attaccante alle prese con un problema muscolare. Raffaele deve gestire i big

Nemmeno il tempo di godere della vittoria con il Sorrento che per la Salernitana è già in tempo di rimettere l’elmetto in testa e pensare al prossimo impegno. Dopo il successo in rimonta con i rossoneri, per la Bersagliera mercoledì sera alle ore 20:00 con l'Atalanta Under 23 all'Arechi c’è la possibilità di portarsi in vetta in solitaria dopo aver raggiunto Benevento e Catania a quota 9 punti. Il gruppo granata è stato diviso in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro essenzialmente di scarico, mentre il resto della squadra si è disimpegnata in un lavoro aerobico e tecnico.

Tanti i calciatori da monitorare dopo il grande dispendio di energie con il Sorrento. Su tutti, il match-winner Capomaggio, così come Golemic e Villa. Per tutti e tre andranno valutate le condizioni, soprattutto alla luce del turno infrasettimanale e delle poche ore per poter recuperare energie. Allenamento differenziato per Michael Liguori. La presenza dell’ex Padova resta in dubbio. Raffaele nel post-gara ha fatto chiarezza: “Non era al top, già venerdì scorso aveva avuto un problemino. Nel riscaldamento ha provato a forzare ma non si sentiva tranquillo. Proviamo a riaverlo con l’Atalanta, altrimenti col Giugliano sicuramente ci sarà”. Possibile che si scelga la strada della precauzione, col calciatore che rientrerebbe così per la sfida di domenica pomeriggio saltando il turno di dopodomani.