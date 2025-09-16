Salernitana, il gol e poi la "T": la dedica speciale di Capomaggio col Sorrento Il grande cuore del mediano argentino: un legame speciale onorato con un gol pesante

La gioia per il primo gol con la maglia della Salernitana. Un colpo di testa pesantissimo, una “zuccata” da tre punti per portare la Bersagliera in vetta. “Il boato che sognavo”, il commento di Galo Capomaggio sui social, postando la foto della sua corsa verso la tribuna. Prima il cuore verso la sua famiglia, poi la lettera “T” realizzata con le mani. La motivazione speciale, così come la dedica: l’argentino si è legato ad un giovanissimo tifoso della Salernitana, alle prese con sua personale partita presso un ospedale salernitano. Capomaggio ha regalato la sua maglia al piccolo supporters e una promessa strappata tra le righe. Quella di un’esultanza in caso di gol. La corsa sotto la tribuna e poi il gesto: Capomaggio regala punti e sorrisi.