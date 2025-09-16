"Novanta minuti e una vita intera", un racconto dedicato alla Salernitana In uscita il libro di Andrea De Simone, presentazione alla stampa il 19 settembre

È disponibile in questi giorni il libro “Novanta minuti e una vita intera”, un’opera che celebra sei decenni di amore viscerale per la Salernitana e per la città di Salerno, che porta la firma di Andrea De Simone, sociologo e già Presidente della Provincia, deputato e senatore della Repubblica, oltre che assessore regionale. «Ma la mia esperienza istituzionale è terminata da un po' di tempo ed ora mi dedico con passione alla scrittura ed al baule dei ricordi... calcistici in questo periodo», afferma l'autore, che sarà in prima linea venerdì 19 settembre alle 18 in occasione della presentazione del libro alla stampa.

Appuntamento nella splendida cornice dell'Hotel Bristol a Vietri sul Mare dove, assieme ad Andrea De Simone, interverranno anche Maurizio Milan e Gianfranco Coppola, presidenti rispettivamente dell'U.S. Salernitana 1919 e dell'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) nazionale. Saranno presenti per i saluti istituzionali il primo cittadino vietrese Giovanni De Simone, il presidente del Consiglio Comunale di Salerno, Angelo Caramanno, ed il consigliere comunale di Vietri sul Mare, Vittorio Mendozzi.

“Novanta minuti e una vita intera” nasce dall’esperienza personale dell’autore e si propone come un viaggio tra memorie, riti collettivi e identità cittadina. Non è un almanacco di risultati o statistiche, ma un racconto fatto di ricordi, emozioni e testimonianze dirette: un mosaico che attraversa generazioni di supporter, legando la squadra alla città in una dimensione che va oltre il calcio giocato.

Tra le pagine si ritrovano i suoni, i colori e persino i sapori che accompagnano la fede granata: dalle radioline gracchianti di piazza Casalbore al boato del Vestuti, dalle merende in curva alla milza imbottita di San Matteo. Perché - come sottolinea l’autore nella prefazione, «a Salerno il calcio non è mai stato solo calcio: è mescolato alla vita quotidiana, ai ricordi, ai legami che resistono al tempo».

Il libro si propone come una dichiarazione d’amore alla maglia granata e come un documento di memoria condivisa, rivolto a chiunque abbia vissuto, o continui a vivere, la fede calcistica come un tratto identitario. Un sentimento che non conosce categorie o risultati, ma che si rinnova settimana dopo settimana, in casa o in trasferta, sotto il sole o la pioggia.

“Novanta minuti e una vita intera” è anche un omaggio alla comunità granata: una storia che appartiene non solo all’autore, ma a tutti coloro che hanno fatto della Salernitana una compagna di vita, un rifugio, un’identità. L’opera è dedicata alla figura indimenticabile di Peppino Soglia, il presidente tifoso degli anni ’80 e ’90, simbolo di un’epoca di passione e appartenenza.

Dopo la presentazione ufficiale alla stampa di venerdì a Vietri sul Mare, seguiranno ulteriori appuntamenti in città e in diversi centri della provincia.

Il volume è in vendita presso le attività che espongono l’apposita locandina.



