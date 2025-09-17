Salernitana-Atalanta Under 23, le probabili formazioni: Raffaele vuole la vetta Alle ore 20:00 i granata vogliono il sorpasso. Diverse novità di formazione

Vincere per portarsi in vetta. Salernitana-Atalanta Under 23 è una chance ghiotta per la Bersagliera per dare continuità alla striscia di tre vittorie consecutive in campionato e guardare per la prima volta tutti dall’alto. All’Arechi, per il recupero della terza giornata di campionato non disputata per la richiesta di rinvio voluta dagli orobici per gli impegni in nazionale dei vari calciatori, alle ore 20:00 la Salernitana va a caccia di punti d’oro. E lo farà in una cornice da almeno 10mila spettatori seppur con l’assenza della Curva Sud Siberiano in protesta contro la sfida con una squadra B.

Turnover profondo

“Mi riservo ancora ventiquattro ore per decidere la formazione, in queste occasioni è giusto prendersi tutto il tempo per valutare le condizioni di ogni calciatore e come ciascuno ha recuperato dalle fatiche”. Raffaele annuncia novità di formazione. In difesa, Golemic dovrebbe tirare il fiato, con Capomaggio che potrebbe arretrare il proprio raggio d’azione. Ai suoi lati Coppolaro, favorito su Matino, e Cabianca. In mezzo al campo, De Boer prenderà posto in cabina di regia, con Tascone e Knezovic favoriti per il ruolo di mezzali. Sulle corsie Quirini e Villa. Davanti invece Inglese è la certezza, con Ferraris favorito per una nuova chance dal 1’.

Salernitana-Atalanta Under 23, le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Capomaggio, Cabianca; Quirini, Tascone, De Boer, Knezovic, Villa; Ferraris, Inglese.

ATALANTA (3-4-2-1): Vismara; Navarro, Corni, Berto; Ghislandi, Colombo, Pounga, Idele; Vavassori, Cortinovis; Cissè.