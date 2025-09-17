Salernitana, questione di Ferrari…s: Raffaele sceglie la punta Raffaele alle prese con il ballottaggio per il ruolo di spalla di Inglese

Il turnover alle porte, i tanti impegni ravvicinati. La Salernitana scende di nuovo in campo e va a caccia di nuovi gol. Roberto Inglese è il capocannoniere, il bomber dai gol pesanti. Tre gol tra campionato e Coppa Italia Serie C, con lo squillo con il Sorrento fondamentale per rimettere in equilibrio il punteggio, per dare fiato alla rincorsa granata. Il capitano sarà la guida anche nella sfida con l’Atalanta Under 23, certezza nonostante il turnover.

Raffaele deve rompere però il dilemma su chi sarà il suo compagno di reparto. Con il Sorrento è sceso in campo Ferraris. L’ex Pescara era al debutto e ha faticato nel primo tempo al pari dell’intera squadra. Tanti però i spunti, la qualità di poter agire sia da prima che da seconda punta.

Nel secondo tempo Ferraris ha lasciato posto a Ferrari, nome roboante di inizio mercato. L’argentino, arrivato dal Vicenza dopo un inizio di stagione minato dall’infortunio al ginocchio e da un finale in crescendo, è stato provato in coppia con Inglese. Un attaccante pesante, da sostenere “con una squadra che sappia aggredire alta”, le parole di Raffaele nel post-Sorrento. L’argentino però vuole la prima chance da titolare. Chissà che non sia la serata giusta.