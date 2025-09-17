Salernitana-Atalanta U23 1-0, Faggiano: "Non è una fuga, qui squadra di uomini" Le parole del ds: "Questa è una vittoria preziosa. Machin? Il mercato è chiuso"

"Non parliamo di fuga". Daniele Faggiano non cavalca l'onda dell'entusiasmo seppur la vittoria della Salernitana sull'Atalanta Under 23 sia pesantisima. "Non carichiamoci di aspettative e diamo vantaggi agli avversari. Mi auguro una fine che sia così felice. La sosta è stata utile per permettere al gruppo di amalgamarsi. Oggi prendiamo una vittoria importante, in una sfida delicata, con una squadra che ha aggredito, è stata alta. Abbiamo dato continuità al finale con il Sorrento. Ringrazio anche chi non ha giocato come Ferrari, che oggi non è subentrato ma è stato determinante con il Sorrento. Prestazione? Siamo un gruppo nuovo, non è semplice plasmare un gruppo nuovo in poco tempo. Però con 25-26 calciatori bisogna dare tempo. Questo è un gruppo fatto di uomini, tutti si sono sempre fatti trovare pronti”.

Chiuso il capitolo mercato, rinviando l'arrivo di Machin: " E' chiuso, non vogliamo intervenire. A gennaio faremo altre valutazioni La squadra è forte, andremo avanti così. Ma da Iervolino non è mai mancato impegno".