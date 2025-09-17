Salernitana-Atalanta U23 1-0, Ferraris: "Gol pesantissimo, Arechi da brividi" La punta festeggia: "Vogliamo regalare tante gioie ai tifosi ma qui sarà guerra ogni domenica"

Un gol da tre punti. La prima gioia di Andrea Ferraris vale tantissimo. La sua stoccata manda al tappeto l'Atalanta Under 23 e lancia in orbita la Salernitana. "Non ci ho pensato quando è arrivato il cross: ho chiuso gli occhi, poi calciando con il mio piede non preferito è andata bene. La dedico alla mia fidanzata, alla mia famiglia e ai miei amici".

Una condizione sempre più ideale, fondamentale per entrare nei meccanismi di mister Raffaele: "Sento di essere vicino alla mia forma migliore. Poi vittorie come quella di oggi ti danno energie extra. Avevamo preparato così la partita. Giocando ogni tre giorni non è facile. La qualità dell’Atalanta è venuta fuori ma noi siamo stati bravi nel fare la partita, partendo forte, cercando di indirizzare il match in un certo modo. Quella di oggi è una delle tante sfide delicate. Ne abbiamo tante difficili, perché immagino che ogni partita sarà una battaglia sportiva. Vogliamo dare gioia alla gente, sappiamo che dobbiamo continuare così. L'intesa con Inglese? Da lui c’è solo da imparare. Ci stiamo trovando bene, so che dobbiamo lavorare per trovare una maggiore intesa.