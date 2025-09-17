Salernitana-Atalanta U23 1-0, Bocchetti: "Dominato all'Arechi, sconfitta brucia" Il tecnico bergamasco mastica amaro: "Tante occasioni non sfruttate in casa di una big"

Salvatore Bocchetti ha commentato Salernitana-Atalanta Under 23 1-0 in sala stampa: “Usciamo dal campo con qualche rammarico. Abbiamo dominato la partita, abbiamo creato tanto, purtroppo non sfruttando le occasioni. Nonostante i sei cambi abbiamo tenuto testa ad una squadra importante. Dobbiamo crescere, perdendo per un gol che potevamo evitare. Siamo stati propositivi, abbiamo giocato alla pari, ora dobbiamo continuare il nostro percorso.

Salernitana? Abbiamo affrontato una squadra con grande esperienza, siamo venuti qua per fare la nostra partita, senza paura, cercando di vincere in casa di una pretendente alla promozione diretta. Uscire dal campo dopo una prestazione del genere senza un punto brucia ma fa parte del processo di crescita. Però resta un punto dal quale ripartire, perché ci toglieremo grandi soddisfazioni".

La nuova sfida sarà quella con il Benevento. Bocchetti però non fa pretattica: "Tutte le squadre sono difficili da affrontare nel girone C. Abbiamo il massimo rispetto ma andremo lì per fare punti, senza snaturarci o con la paura di non fare la partita".