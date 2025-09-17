Salernitana-Atalanta U23 1-0, Cabianca: "Emozioni stupende, felici del primato" Il difensore festeggia: "Situazione splendida, vogliamo continuare su questa strada"

Eddy Cabianca corre veloce. Con lui anche la Salernitana che si gode il primato in solitaria dopo il successo sull'Atalanta Under 23: "Siamo felici del momento che stiamo vivendo. Festeggiare sotto la Curva Sud Siberiano è meraviglioso. Non ho mai vissuto queste cose sono situazioni splendide. Fisicamente stiamo bene, ma servono tutti, è importante stare a disposizione del mister e fare quello che ci chiede. Presto per parlare di classifica, ma siamo felici di essere primi".

Il tecnico si sofferma poi sulla prova dei granata: "L'avevamo preparata così. Volevamo essere aggressivi, poi nel secondo tempo siamo riusciti a far gol. Questa è stata la più complicata delle quattro, contro ragazzi giovani, veloci". Per Raffaele, Cabianca è diventato un jolly, prezioso in tutti i ruoli: "Posso ricoprire in qualsiasi ruolo, da quinto, braccetto, sia a destra che a sinistra, sono sempre a disposizione del mister e provo a dare tutto. E’ stato importante non prendere gol, perché poi si ha sempre la possibilità di farlo".