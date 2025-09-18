Salernitana, guai in attacco: c'è lesione muscolare per Liguori Stop di due settimane per la punta. Questa sera squadra al Duomo per la Messa degli Sportivi

La Salernitana perde Michael Liguori. L'attaccante ex Padova si ferma per due settimane. Dopo il problema accusato alla vigilia della sfida con il Sorrento, la seconda punta si è sottoposta ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale sinistro. Per Liguori niente sfide con Giugliano, Audace Cerignola e Casarano. Si proverà il recupero per il derby con la Cavese.

Intanto la squadra è subito scesa in campo per mettere nel mirino il match in casa del Giugliano, in programma domenica 21 settembre alle 17:30 allo stadio Alberto De Cristofaro. I granata sono stati suddivisi in due gruppi dallo staff tecnico: lavoro di scarico per coloro che hanno avuto il maggiore minutaggio ieri sera, mentre gli altri si sono allenati dapprima in palestra e poi sul terreno di gioco con partitine a campo ridotto. Raffaele deve fare i conti con la fatica accumulata soprattutto dai big, con Golemic, Capomaggio e Inglese che hanno fatto il pieno di minuti. Possibili novità di formazione in tutti i reparti, con Frascatore e Tascone che sperano in una chance.

Questa sera la prima squadra maschile, insieme a quella femminile e a delegazioni dei settori giovanili maschile e femminile, sarà presente in Cattedrale di Salerno per partecipare alla Santa Messa degli Sportivi. La celebrazione è tradizionalmente inserita nel calendario dei festeggiamenti per il Santo Patrono cittadino, San Matteo, ed avrà inizio alle 19:00.