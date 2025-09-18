La gioia granata prima del grande giorno. Il tifo della Salernitana festeggia una delle sua icone. Raffaele Russo, per tutti conosciuto come “Il Vichingo”, è convolato a nozze con la sua compagna Rosa Amato. Un momento speciale per uno dei pilastri della Curva Sud Siberiano, personaggio iconico nel settore superiore del cuore pulsante del tifo granata. Nella cornice della villa comunale di Vietri sul Mare, presente anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, oltre al sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone. Sorrisi, applausi e ovviamente dominante il colore granata, quello che non guasta mai.
Ultras Salernitana, Raffaele "Il Vichingo" convola a nozze con la sua Rosa
Mondo del tifo in festa. Presente anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca
Salerno.