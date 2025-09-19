FOTO - Incontro Comune-Salernitana per Arechi: "Partono i lavori in Curva Nord" Milan annuncia: "Finiremo il campionato all'Arechi, poi si andrà al Volpe". Il sogno è Euro 2032

Un tavolo di confronto. Il Comune di Salerno e la Salernitana fanno il punto sul tema Arechi. In Palazzo di Città l’incontro con il Sindaco Vincenzo Napoli, il presidente Maurizio Milan, l’amministratore delegato Umberto Pagano e il delegato dei rapporti tra comune e società, Felice Marotta: “Si parte finalmente dalla Curva Nord – le parole di Milan -. Da parte della società ci sarà massima disponibilità, abbiamo avuto garanzie sui tempi dalla ditta. Termineremo il campionato all’Arechi e poi ci trasferiremo al Volpe. Dopo la giornata di oggi chiederemo la deroga alla Lega per il settore ospiti. Siamo allineati per l’avvio dei lavori. I lavori dovrebbero iniziare subito. Questo è un passo fondamentale per il restyling”.

Il sogno resta la possibilità di ospitare gli Europei 2032, come ribadito anche dal Sindaco Vincenzo Napoli: “Ci è stato garantito che verranno rispettate le tempistiche. Abbiamo comunicato tutto alla Salernitana che ci è venuta incontro. Ringrazio il dottor Milan per la sua grande disponibilità, sperando nei risultati sportivi del club. Ragioniamo per gli Europei 2032 e partiamo con anticipo per cercare di arrivare prima all’obiettivo. E poi ci sarà il Volpe da 15mila spettatori, oltre al Palatulimieri. Senza dimenticare l’avvio al Palazzetto dello Sport. Ma poi avremo un Arechi che sarà un bene per la città, venendo incontro alle esigenze dei ragazzi”.