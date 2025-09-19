Salernitana, Milan: "La squadra identifica la città, Gravina? C'è disgelo" Le parole del numero uno granata: "I ragazzi ci mettono l'anima, i tifosi ci hanno pungolato"

Maurizio Milan parla del momento della Salernitana. Al termine dell'incontro in comune con il sindaco Vincenzo Napoli, il presidente si è soffermato sul primato della squadra: "Gli auspici li sapete benissimo quali sono. Il direttore Faggiano, ieri emotivamente coinvolto, ha ribadito che bisogna restare con i piedi per terra. Però ci sono ragazzi che mettono l’anima e forse mai si è vista una squadra che rappresenti così fortemente la città, sentendo l’importanza della maglia, della piazza, del calore del tifo. Poi quando i risultati arrivano è tutto più facile. Non ci montiamo la testa ma siamo confidenti, anche per la sfida con il Giugliano di San Matteo. Giocheremo in un momento importante per la città ma speriamo di poter chiudere in bellezza. Tifosi? E’ un segnale di ripartenza. Il club si è galvanizzato. I tifosi anche nei momenti più bui ci sono stati vicini, ci hanno pungolato senza mai andare oltre. Speriamo che i supporters possano esserci vicini, cercando di avere al nostro fianco ragazzi, famiglie meno fortunate.

Società? Stiamo lavorando tanto col dottor Pagano per rifocalizzare i conti per la categoria, ridando attenzione sul territorio per il settore giovanile che è stato rifondato e che vogliamo aprire al nostro territorio. Non ci si reinventa in pochi mesi ma abbiamo un focus preciso, anche alla luce degli impegni dell’amministrazione sulle varie strutture".

Infine una chiosa sulle parole di Gabriele Gravina: "Con il presidente Gravina non ci siamo sentiti direttamente. Le sue dichiarazioni sono anche di disgelo perché stiamo parlando con riferimenti a lui vicini. Ci stiamo risentendo felicemente".