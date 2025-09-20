Salernitana, insidia sintetico: Raffaele medita cambi per Giugliano Al "De Cristofaro" i granata vogliono continuità. Possibile nuovo turnover

Un’insidia in più da fronteggiare per difendere il primato. La Salernitana torna in campo e questa volta deve fare i conti anche con il terreno di gioco in sintetico. A Giugliano dunque, nel bel mezzo di un tour de force che si sta facendo sentire e tanto sui muscoli dei calciatori granata, per Giuseppe Raffaele anche valutazioni dal punto di vista fisico e tecnico per dare continuità alla striscia di quattro vittorie di fila che ha permesso alla Bersagliera di issarsi in vetta nel girone C di serie C.

Nel giorno di San Matteo, la Salernitana potrebbe cambiare nuovamente forma nell’undici iniziale. Soprattutto nel nome delle indicazioni arrivate dal secondo tempo della sfida con l’Atalanta Under 23. Ad esempio, il buon impatto di Frascatore potrebbe favorire il debutto dell’ex Avellino nella difesa completata da Golemic e Cabianca. Sulle fasce potrebbe ritornare Quirini a destra, con Villa inamovibile a sinistra. In mezzo al campo, Capomaggio è l’unico titolare, con Varone e Tascone che fiutano il sorpasso. Davanti tutto da decifrare: Inglese deve gestire le energie. Ferrari insidia ma il sintetico potrebbe rappresentare un ostacolo. Achik è l’arma a sorpresa come seconda punta se da Ferraris dovessero arrivare risposte non positive dopo il dispendio di energie con Sorrento e Atalanta Under 23.