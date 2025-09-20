Giugliano-Salernitana, Raffaele: "San Matteo una motivazione, vietato distrarsi" Il tecnico: "Vogliamo dare un sorriso alla città. Tour de force impegnativo"

Si gioca nel giorno di San Matteo. La Salernitana a Giugliano vuole regalare una gioia alla sua gente. Lo ammette anche Giuseppe Raffaele, nella nota prepartita rilanciata dal sito ufficiale del club: “Questa sarà una motivazione in più, come sempre speriamo di regalare un sorriso alla città e ricambiare l’affetto che sentiamo quotidianamente“.

Il momento della squadra? Il nostro mood è positivo, siamo soddisfatti delle quattro vittorie ottenute in questo avvio di campionato ed il morale del gruppo è sicuramente alto, però siamo soltanto all’inizio e il cammino riserva insidie in ogni partita. A Giugliano bisognerà scendere in campo senza abbassare assolutamente la guardia, perché affrontiamo una squadra organizzata e veloce negli interpreti offensivi”.

Ben 180′ disputati in quattro giorni dai granata in settimana. “In pochi giorni abbiamo tante partite, quella di domani è la terza ravvicinata. Per questo motivo le condizioni di tutti sono sempre da monitorare ai fini delle scelte. Dopo Giugliano abbiamo altre due sfide ravvicinate (Audace Cerignola il 24, poi trasferta a Casarano il 28, nda), quindi dobbiamo tener conto dello stato di recupero di molti giocatori“, aggiunge l’allenatore.