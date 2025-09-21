Giugliano-Salernitana, le probabili formazioni: modifiche in ogni reparto Alle 17:30 la Bersagliera vuole il pokerissimo, Frascatore al debutto, novità in tutti i reparti

Vincere per onorare San Matteo e per dare il primo vero strappo al campionato. Giugliano-Salernitana è derby con un’importanza già niente male per la classifica del girone C di serie C (fischio d'inizio alle ore 17:30). La striscia di quattro vittorie su quattro in questo avvio di campionato hanno permesso alla Salernitana di issarsi in testa al campionato. La frenata del Catania rappresenta una chance per mettere ben sei punti su una diretta concorrente dopo appena cinque partite. Mica male.

Frascatore al debutto

Motivazioni extra per una domenica tra sacro e profano, con la Salernitana che deve fare i conti anche con i segni della fatica e la necessità di cambi in formazione pe la terza gara in appena sette giorni. Per Raffaele le valutazioni sono soprattutto legate allo stato fisico dei propri calciatori, con il 3-5-2 che rappresenta la certezza dalla quale ripartire. Si cambierà in tutti i reparti: Frascatore sarà la novità in difesa dove Golemic e Cabianca assicureranno esperienza e velocità. In mezzo al campo, il valzer delle mezzali questa volta premierà Tascone e Varone. Il faro resterà Capomaggio. Sulle corsie, sicuro di una maglia titolare Villa mentre Quirini potrebbe essere dirottato nel suo ruolo naturale di esterno. Davanti il maxi-ballottaggio: Inglese sarà ancora il riferimento principale ma al suo fianco duellano Achik, Ferrari e Ferraris, con il primo in vantaggio.

GIUGLIANO-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Milan, Caldore, Laezza, La Vardera; Zammarini, Prezioso, Forciniti; Borello, Nepi, Njambe.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Frascatore; Quirini, Tascone, Capomaggio, Varone, Villa; Inglese, Achik.