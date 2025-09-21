Salernitana in campo a San Matteo, mai un successo negli anni 2000 Ricordi non sempre dolci. L'ultimo incrocio rimanda allo scorso anno, pari senza gol con la Reggiana

Gli occhi su San Matteo, sul corteo che attraverserà le strade della città in una giornata speciale per l’intera città. Le orecchie però saranno sulle notizie che arriveranno da Giugliano, lì dove la Salernitana si gioca un altro pezzettino della sua roboante partenza in serie C. Si gioca in concomitanza con le festività del Santo Patrono e la volontà della squadra è quella di dare una nuova gioia alla sua gente.

I precedenti parlano di tre vittorie, tre pareggi e ben quattro sconfitte. Ma soprattutto c’è una striscia negativa da interrompere: negli anni 2000 la Bersagliera non è mai riuscita a vincere quando è scesa in campo il 21 settembre. Era il 2005 quando la squadra granata venne travolta a La Spezia con il punteggio di 4-0. Non andò meglio nel 2018, quando al Vigorito di Benevento, i sanniti rifilarono un poker durissimo da mandare giù all’allora squadra di Colantuono. Lo scorso anno, con maglia speciale in onore del Santo Patrono, i granata impattarono 0-0 con la Reggiana.

Non mancano però anche i ricordi dolcissimi. Il riferimento è al 1997: roboante fu il 4-0 che la Salernitana inflisse proprio alla Reggiana in quella si sarebbe trasformata nella meravigliosa cavalcata verso la promozione in serie A (doppietta di Di Vaio, gol di Ricchetti e Breda).