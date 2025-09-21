Giugliano-Salernitana 1-2, Raffaele: "Squadra operaia, vittoria pesantissima" Il tecnico granata: "Siamo all'alba del campionato ma i segnali sono importanti"

"Siamo all'alba del campionato ma stiamo lanciando segnali importanti". Giuseppe Raffaele sorride per il successo della sua Salernitana a Giugliano. Un exploit pesantissimo, quinto successo consecutivo all'alba di un campionato da vivere sempre col piede sull'acceleratore: "Sono felice per la vittoria e per la prestazione. E’ mancata un po’ di velocità perché non tutti sono al top. Ma abbiamo fatto la partita, soffrendo un po’ nel finale. Adesso dobbiamo migliorare negli approcci alla partita, perché incassiamo gol in avvio troppo facilmente. Però portiamo a casa una vittoria pesante che ci dà morale per lavorare al meglio con autostima, con fame, con voglia. La squadra dimostra che, anche quando una partita che è dominata, non si arrende mai e non solo difende con i denti ma poi la porta a casa. Primato? Non dobbiamo godercelo. Siamo all’alba del campionato e dobbiamo pensare alla crescita, all’entusiasmo che si respira. Abbiamo messo in questo avvio tutte le condizioni per fare bene, in un campionato che non ti dà il tempo di godere di risultati se vuoi arrivare all’obiettivo che ti sei prefissato.

Pesantissimo il gol di Franco Ferrari: "Il mio compito è tenere tutti sulla corda. Lui, così come la squadra, stiamo crescendo fisicamente ma soprattutto tecnicamente. Abbiamo creato tantissimi pericoli. E’ mancata la finalizzazione. Quando siamo calati però la squadra è stata operaia e poi con le sostituzioni abbiamo inciso. Ora ci attendono due partite durissime e dobbiamo provare a recuperare i calciatori e soprattutto studiare soluzioni per fare bene. Rientriamo nelle tre squadre di altissimo livello ma dobbiamo combattere partita dopo partita perché escono e usciranno sorprese. Serve cattiveria, fame oltre la tecnica".

Infine la battuta sull'episodio del richiamo del Fvs nel primo tempo per un presunto rigore su Villa: "Ci è stato detto che si era oscurato il Fvs". Fiato sospeso per Cabianca: "Dobbiamo valutarlo, spero non sia niente di grave. Farà gli esami strumentali”.