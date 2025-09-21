Giugliano-Salernitana 1-2, gioia Ferrari: "Volevo il gol! Il segreto è l'unione" Il match winner: "Aspettavo questo momento da tanto. Dal ritiro ci siamo prefissato un obiettivo"

Un gol pesantissimo. Franco Ferrari si prende la scena con una zampata d'autore. Il primo gol con la Salernitana è da tre punti e vale il pokerissimo di successi in campionato. “Mi godo questa grande emozione, aspettavo questo momento da tanto. Volevo questa gioia, dare una vittoria alla squadra. Siamo stati bravi a reagire nonostante lo svantaggio e, con le fatiche di queste tante partite ravvicinate, abbiamo dimostrato di voler vincere a tutti i costi".

Ferrari ricambia le parole al miele del direttore sportivo Daniele Faggiano che nel post Salernitana-Atalanta Under 23 lo aveva elogiato nonostante il mancato ingresso in campo. L'argentino sottolinea lo spirito di gruppo: "Lo ringrazio per le belle parole che ha avuto per me. Però dimostriamo di essere tutti mentalizzati, anche se non gioca uno o due partite”.

Il primato è pesantissimo: "Dal primo giorno di ritiro ci siamo detti che ci aspetteranno 38 guerre sportive. Noi vogliamo uscire come oggi: ripartire se le cose non vanno e dimostrare di voler vincere sempre e a tutti i cosi. Abbiamo incassato lo svantaggio ma poi la reazione è stata da applausi. E’ il segnale di quello che vedo ogni giorno in allenamento. Tiriamo tutti dalla stessa parte e abbiamo fame di imporci. Sostituzione con Inglese? Siamo una rosa ampia, mi trovo bene con tutti. Siamo un organico molto ampio, abbiamo tantissime soluzioni. Qui anche chi non gioca spinge tanto e supporta il compagno. Primato? E’ la fotografia del gruppo unito che siamo. Però siamo solo all’inizio".