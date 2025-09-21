Giugliano-Salernitana 1-2, Cudini: "C'è rammarico, potevamo portarla a casa" L'allenatore gialloblu: "Ai miei ragazzi recrimino la gestione del primo tempo. Granata da serie B"

Una sconfitta che lascia rimpianto. Mirko Cudini ha commentato Giugliano-Salernitana 1-2: "Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Nel primo tempo dopo il vantaggio ci siamo abbassati ma nel finale siamo riemersi. Nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo stati bravi nelle sfruttarle a differenza della zampata di Ferrari che ha deciso il match. Peccato perché eravamo nel momento migliore, stavamo attaccando, credendoci fino alla fine. Ed invece se permetti alla Salernitana di entrare in area ha calciatori in grado di saper far male. Lascia rimpianti questa sconfitta, soprattutto per la gestione del primo tempo. Mi tengo stretto la prestazione perché la squadra dimostra di avere qualità, di voler incidere ma dobbiamo migliorare nei dettagli, soprattutto nella gestione del primo tempo per non dover sempre rincorrere ed emergere alla distanza. Perché ci vuole personalità, idee e gioco per tutti i 90’".

Poi l'analisi sul momento della Salernitana, prima in classifica con il pokerissimo di vittorie che certifica le ambizioni del club granata: "E’ una squadra importante, affamata, che sa soffrire e soprattutto imporre il suo gioco. Ora ha anche il vento favorevole che incide tanto".