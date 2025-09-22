Salernitana-Audace Cerignola, scelto l'arbitro: sarà Tona Mbei Nessun precedente con i granata

Salernitana-Cerignola, turno infrasettimanale in programma mercoledì all'Arechi alle ore 18:30, sarà arbitrata da Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. Gli assistenti sono Marco Pilleri di Cagliari e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Il quarto uomo è Mattia Maresca di Napoli; all’FVS c’è Cristian Robilotta di Sala Consilina. Due vittorie in altrettanti precedenti per il Cerignola con il fischietto piemontese. Nessun precedente invece per la Salernitana.