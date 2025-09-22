Salernitana e San Matteo: il boato alle spalle della statua al gol di Ferrari Il corteo esplode di gioia a Piazza Malta quando fa notizia il gol vittoria di Ferrari

Il momento di fede. Gli occhi sulla strada e sulle statue che hanno attraversato la città tra ali di folla. Salerno si aggrappa a San Matteo. In una domenica fatta di fede, passione, emozione. Migliaia di persone non hanno mancato l’appuntamento con quello che è il proprio atto identitario. In un pomeriggio di colori, musica, canti e parole, non è mancata la gioia per la vittoria della Salernitana a Giugliano. Il presidente Maurizio Milan, presente al Pontificale domenica mattina, aveva pronosticato un successo per rendere la giornata di festa ancora speciale. Allo svantaggio iniziale di Nepi, il gol di Ferraris arrivato al momento dell’uscita delle statue dal Duomo. Poi il boato vero e proprio al gol di Ferrari, accolto mentre il corteo era a Piazza Malta. Un momento di gioia e giubilo, con abbracci al termine della sfida. Un giorno speciale. Salerno e la Salernitana sognano.