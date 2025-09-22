Ex Salernitana, Tongya va in gol in Turchia e stende l’ex Legowski Una giocata al volo dell'ex numero 7 granata ha permesso ai rossoneri di trovare il primo successo

Subito uno squillo. Franco Tongya si presenta con un colpo da tre punti. L’ex Salernitana ha bagnato l’esordio casalingo in Turchia con la maglia del Genclerbirligi siglando il gol decisivo per regalare il primo successo in campionato alla sua squadra. Una giocata al volo nel cuore del primo tempo su assist di Gurpuz per l’ex numero 7 granata, fondamentale dunque per iniziare nel migliore dei modi la sua esperienza in Turchia.

La curiosità è che il gol di Tongya ha permesso al Genclerbirligi di battere di misura l’Eyupspor dell’altro ex Salernitana in Turchia, ovvero Mateusz Legowski. Il nazionale polacco è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, dopo il debutto di settimana scorsa nel finale di gara con il Galatasaray, con sconfitta per 0-2