Salernitana, subito in campo per il Cerignola: Cabianca da valutare Il difensore sosterrà esami strumentali dopo il problema muscolare. Possibile nuovo turnover

Nemmeno il tempo di godere del successo in rimonta sul Giugliano che per la Salernitana è già tempo di riannodare il filo e guardare al delicato turno infrasettimanale con l’Audace Cerignola. Mercoledì pomeriggio all’Arechi la Bersagliera affronterà un pezzo di cuore di Giuseppe Raffaele, Galo Capomaggio e Mattia Tascone, senza dimenticare Ismail Achik. Lo scorso anno la cavalcata fino alla serie B si concluse con il sorpasso dell’Avellino e una qualificazione ai playoff amara. Ora il sogno è di poter raggiungere la cadetteria con la squadra granata.

Nel day-after la vittoria del De Cristofaro, Raffaele ha diviso la squadra tra i calciatori impiegati ieri e chi invece ha effettuato lavoro tecnico-tattico. Le attenzioni dello staff medico sono riservate sulle condizioni di Eddy Cabianca, uscito dal campo nel cuore del secondo tempo per un indurimento accusato alla coscia destra. Nelle prossime ore il calciatore sosterrà gli esami strumentali ma si va verso l’esclusione dalla sfida di mercoledì. Matino e Coppolaro sperano in una chance dal 1’. In mezzo al campo possibile sorpasso di Varone e Tascone su De Boer e Quirini, quest’ultimo insidiato da Ubani per il ruolo di esterno destro. In attacco invece Inglese-Ferraris sono la coppia titolare, con Ferrari che insegue dopo il gol da tre punti con il Giugliano.