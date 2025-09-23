Salernitana-Audace Cerignola, l'ex Raffaele: "Vietato abbassare la guardia" Il tecnico annuncia la defezione di Cabianca: "Diversi calciatori da valutare"

Sfida da ex. Giuseppe Raffaele si affida come di consueto al canale ufficiale del club per presentare Salernitana-Audace Cerignola. Un turno infrasettimanale di fondamentale importanza per la classifica ma anche un salto nel passato recente dell'allenatore granata. "Ci aspetta una sfida certamente difficile. Anche quest’anno l’Audace Cerignola ha allestito un organico interessante e competitivo. Occorrerà continuare sulla scia dei netti miglioramenti sul piano del gioco che ho visto nella scorsa partita, consapevoli delle nostre potenzialità. Nello stesso tempo, sarà fondamentale dosare bene tutte le energie: veniamo da tante partite ravvicinate, anche più degli altri perché abbiamo giocato il match di recupero con l’Atalanta U23 nel mezzo".

“Il gruppo lavora in modo encomiabile ed è davvero molto unito. Sono contento di come si sta plasmando. In questo avvio di torneo i risultati ci hanno dato soddisfazione, però siamo solo all’inizio. Ancora una volta chiedo di non abbassare assolutamente la guardia. – conclude il tecnico – Le scelte? Scioglierò definitivamente le riserve nella giornata di domani. Sicuramente Cabianca non sarà della partita, mentre le condizioni di qualche altro calciatore dovranno essere valutate approfonditamente fino all’ultimo”.