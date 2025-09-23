Salernitana-Audace Cerignola, i convocati di Raffaele: out Cabianca

Non ce la fa Eddy Cabianca a recuperare per Salernitana-Audace Cerignola. Il difensore è una delle due defezioni per Giuseppe Raffaele in vista del turno infrasettimanale di domani pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 18:30 allo stadio Arechi. Out anche l'attaccante Liguori, ancora alle prese con l'infortunio muscolare.
Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori.
Indisponibili: 11 Liguori, 35 Cabianca.