Salernitana, su OttoChannel ogni mercoledì in onda Granatissimi L’appuntamento dedicato ai granata cambia giorno: si parte domani dopo il match dell’Arechi

La Salernitana ritorna in campo e su OttoChannel canale 16 torna l'appuntamento con Granatissimi, l'approfondimento dedicato alla Bersagliera. A partire da questa settimana il tradizionale appuntamento andrà in onda ogni mercoledì, a partire dalle 20.30.

In studio con Carla Polverino ci saranno i suoi fedeli compagni di viaggio, gli opinionisti Tommaso D'Angelo ed Enrico Scapaticci. Previsti tanti ospiti e collegamenti per commentare il cammino della Salernitana. Come sempre sarà possibile intervenire in diretta, telefonando o inviando un messaggio whatsapp.

Domani, mercoledì 24 settembre, i riflettori saranno puntati su Salernitana-Audace Cerignola: previsti collegamenti dallo stadio Arechi per ascoltare le voci a caldo dei tifosi e commentare la prestazione dei granata che vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva per difendere la vetta solitaria. Appuntamento con Granatissimi a partire dalle 20.30 su OttoChannel canale 16. Un appuntamento per veri cuori granata.