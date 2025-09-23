Salernitana-Audace Cerignola, si corre verso quota 9mila spettatori

Sono 3600 i tagliandi staccati: il club si augura di superare la doppia cifra

salernitana audace cerignola si corre verso quota 9mila spettatori
Salerno.  

Il dato della prevendita basta per testimoniare la febbre granata. Nonostante il turno infrasettimanale e l’orario pomeridiano, l’Arechi scalda la voce e si appresta a spingere la Salernitana verso la sesta vittoria consecutiva. Domani pomeriggio, per la sfida con l’Audace Cerignola in programma alle 18:30, sono 3600 i tagliandi venduti in tutti i settori del Principe degli Stadi. Con i 5222 abbonamenti sottoscritti si viaggia verso quota 9mila, con la classica impennata delle ultime ore che potrebbe regalare sorprese.

