Salernitana-Audace Cerignola, si corre verso quota 9mila spettatori Sono 3600 i tagliandi staccati: il club si augura di superare la doppia cifra

Il dato della prevendita basta per testimoniare la febbre granata. Nonostante il turno infrasettimanale e l’orario pomeridiano, l’Arechi scalda la voce e si appresta a spingere la Salernitana verso la sesta vittoria consecutiva. Domani pomeriggio, per la sfida con l’Audace Cerignola in programma alle 18:30, sono 3600 i tagliandi venduti in tutti i settori del Principe degli Stadi. Con i 5222 abbonamenti sottoscritti si viaggia verso quota 9mila, con la classica impennata delle ultime ore che potrebbe regalare sorprese.