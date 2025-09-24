FOTO. La Salernitana celebra il "filotto" storico di vittorie insieme ai tifosi Donata una maglia ai rappresentanti del tifo granata

Prima del match contro l’Audace Cerignola, la Salernitana ha voluto omaggiare la tifoseria granata, celebrando il traguardo storico delle cinque vittorie consecutive centrate dalla formazione di Pino Raffaele. Il club del presidente Danilo Iervolino ha donato una maglia al club Mai Sola (nella foto), ai rappresentanti del Centro di Coordinamento, al Salerno Club 2010 e ai rappresentanti della Curva Sud Siberiano. Una mano tesa dopo mesi difficili e che conferma la volontà di remare tutti nella stessa direzione per provare a ricompattare l’ambiente e continuare a vivere una stagione da protagonisti.

Prima del match la società ha premiato anche l'allenatore Giuseppe Raffaele che, con la partita di oggi, taglia il traguardo delle 200 panchine da professionista.