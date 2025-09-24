Salernitana-Audace Cerignola 2-3, Maiuri: "Granata non hanno dominato" Le parole del tecnico: "Il loro doppio vantaggio su alcuni nostri infortuni. Poi la rimonta"

Vincenzo Maiuri ha commentato Salernitana-Audace Cerignola 2-3: “La Salernitana ha fatto la partita sui nostri errori. Abbiamo commesso degli errori che hanno spalancato la porta alla squadra granata che si è portata in doppio vantaggio soprattutto per alcuni infortuni. Lì sono stati bravi a capitalizzare. L’espulsione di Capomaggio ha cambiato la partita: abbiamo spinto di più, anche con le sostituzioni, portando a casa una vittoria pesante. Anche al cospetto della capolista abbiamo dimostrato di non volerci disunire, bensì abbiamo voluto a tutti i costi il risultato.

Arbitraggio? La prestazione è stata rivedibile. Parlo per quello che è la mia squadra e il mio atteggiamento. A fine primo tempo ho chiesto di poter parlare con educazione per chiedere una cosa. Mi è stato risposto: “No, altrimenti la caccio fuori”. Così è stata alla mia seconda domanda. Servirebbe però che anche gli arbitri debbano restare composti oltre agli allenatori. La conduzione non è stata giusta, credo rivedibile. Per me il rigore c’era, lo abbiamo rivisto in tempo reale”.