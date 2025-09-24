Salernitana-Audace Cerignola 2-3, Faggiano: "Ko non mina il percorso" Le parole del ds: "Sul 2-2 ho temuto di perderla. Ora la squadra è stanca, dobbiamo ripartire"

Daniele Faggiano ha commentato Salernitana-Audace Cerignola 2-3: “E’ stata una partita combattuta che dovevamo chiudere prima. Purtroppo perdiamo per un infortunio di un calciatore. Non dobbiamo piangerci addosso. Prima o poi sapevamo che poteva arrivare il ko. Ora invece dobbiamo pensare su cosa e come ripartire, soprattutto dai tanti aspetti positivi che abbiamo visto fin qui.

Gol annullati? Dispiace perché ci sono stati episodi che non ci hanno aiutato. Resta un’esperienza perché parliamo di mezzi falli, a volte vengono fischiati, a volte no. Dobbiamo incassare questa lezione, soprattutto nel dare il colpo di grazia quando l’avversario è finito. Nel finale ho temuto perché la partita sembrava indirizzata. Ed invece dispiace, sarà una batosta che si servirà. E poi ora la squadra è stanca. Ad esempio, Inglese non doveva scendere in campo.

Come incassare il ko? Dispiace soprattutto per la prestazione che avevamo offerto fino all’espulsione. Faccio un plauso alla squadra per come hanno giocato. Nel finale abbiamo arrancato ma pure sul 2-2 non abbiamo mai mollato. Ora il nervosismo non deve far parte della nostra cultura sportiva. Fino all’espulsione di Capomaggio ho visto una buona squadra. In dieci siamo andati in difficoltà ma siamo stati compatti fino alla fine, al netto delle difficoltà. Una partita non può condizionare quanto di buono abbiamo fatto fino ad ora.

Gestione del gruppo? Non è solo una gestione dell’allenatore ma di tutti noi. Dobbiamo ripartire, rialzare la testa e pensare a Casarano. Ferraris? Sì, è un calciatore decisivo ma alla squadra ho sempre detto che contro la Salernitana tutti daranno il massimo. Perciò chiedo a loro di dare il massimo.

Svincolati? L'ultima cosa alla quale penso è il mercato. Sono contento dei calciatori che abbiamo. Cabianca purtroppo è stato un inghippo. Verrà sostiuto da chi c'è. Non voglio giocare i due slot, magari più avanti ci farò un pensierino".