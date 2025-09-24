Salernitana-Audace Cerignola 2-3, Raffaele: "Rovinata miglior prova stagionale" Il tecnico: "L'espulsione ci ha condizionato, siamo diventati meno lucidi. Ora dobbiamo ripartire"

Giuseppe Raffaele ha commentato Salernitana-Audace Cerignola 2-3: "L'espulsione di Capomaggio ha inciso tanto e ci ha creato difficoltà. Il gol del 2-1 ci ha tagliato le gambe. Le decisioni arbitrali ci lasciano interdetti. Dispiace tanto perché per 70’ ho visto una grande squadra. Poi però la partita è cambiata e nel finale abbiamo fatto fatica. Ma lì è un'altra partita. Capomaggio? Ho dovuto togliere De Boer e Tascone che erano in difficoltà. Purtroppo non si può pensare di poter fare tutte le sostituzioni. Avevo Inglese che non era al top e dispiace per

Espulsione? Siamo diventati meno lucidi, non dovevamo rimanere in inferiorità numerica, nel finale di partita abbiamo avuto situazioni fisiche da gestire. Anche le tante gare ravvicinate incidono, ma è stata la migliore partita delle sei per me.

Rigore? Non l’ho visto, ho molti dubbi sul raddoppio annullato, ma sicuramente senza quell’episodio sarebbe stato molto più facile portare la partita a casa. Resto soddisfatto della partita, gli ultimi 20’ sono figli di tante situazioni, gli episodi si sono presi qualcosa che avevamo avuto nelle gare precedenti. L’espulsione ha spostato gli equilibri, ma Capomaggio fino a quel momento era stato il migliore in campo, ci aveva dato tantissimo. Espulsione? Mi sono permesso di dire una parola ma oggi non si poteva parlare".