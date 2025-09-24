Salernitana, coda velenosa: espulsi Inglese e Faggiano Il capitano rischia di saltare il derby con la Cavese

Salernitana-Audace Cerignola 2-3 lascia strascichi pericolosi sulla Bersagliera. Nel convulso finale di gara, Daniele Faggiano e Roberto Inglese hanno rimediato un cartellino rosso per proteste dal direttore di gara Tona Mbei, già nell'occhio del ciclone per il penalty del 2-2 concesso dopo una lunga revisione al Fvs. Un'espulsione che ora diventa un colpo durissimo per la squadra granata, con Inglese che rischia due giornate di stop e quindi saltare non solo la sfida con il Casarano ma anche il derby con la Cavese. Da valutare cosa verrà inserito nel referto di gara.