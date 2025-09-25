Salernitana, a Casarano senza i big (oltre a Faggiano e Raffaele) Lunga la lista degli indisponibili. Per i granata sarà un esame probante

Quattro defezioni pesantissime. In attesa di capire quali saranno le decisioni del Giudice Sportivo. La Salernitana riparte. Dopo il ko pesante con l’Audace Cerignola, per la Bersagliera è già tempo di archiviare la prima sconfitta stagionale e pensare alla sfida con il Casarano. Domenica pomeriggio per gli uomini di Raffaele ci sarà da difendere il primato, dopo l’occasione sciupata di poter allungare sulle dirette concorrenti.

Tante però le defezioni da dover fronteggiare. La prima sarà proprio quella del tecnico Giuseppe Raffaele, uno dei tanti espulsi nell’infuocato match di mercoledì scorso. Si attende la decisione del Giudice Sportivo, così come per il direttore sportivo Daniele Faggiano e per Roberto Inglese. C’è timore su cosa è stato inserito nel referto arbitrale dopo il burrascoso post-partita.

Senza Raffaele, in panchina tornerà Ferrari, il vice-allenatore che ha scontato lo stop dopo l’espulsione rimediata con il Sorrento. In mezzo al campo non ci sarà Galo Capomaggio: pesa come un macigno il cartellino rosso rimediato nel cuore del secondo tempo, riaprendo una partita ormai indirizzata. E poi ci sono i nodi infortuni: Liguori dovrebbe saltare anche la trasferta in Puglia e ritornare arruolabile per il derby con la Cavese. Lungo stop per Cabianca: l’esterno si è procurato una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale destro. Stop di almeno un mese.