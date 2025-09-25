Salernitana, sospiro di sollievo: una giornata di squalifica per Inglese

C'era attesa sulla possibile squalifica per più turni per Roberto Inglese dopo l'espulsione nel post-gara di Salernitana-Audace Cerignola. Un turno per l'attaccante "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre quest’ultimo si accingeva ad entrare negli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l’operato".
Inibito fino al prossimo 2 ottobre il direttore sportivo Daniele Faggiano, "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre quest’ultimo si accingeva ad entrare negli spogliatoi, gli si avvicinava e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato".
Una giornata anche per Giuseppe Raffaele, espulso "per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato". Un turno anche per Galo Capomaggio, espulso nel secondo tempo.
Multato il club con una sanzione di 1000 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un accendino all’interno dell’area di rigore avversaria, senza conseguenze".