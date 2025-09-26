Casarano-Salernitana, fischia Zago. "Retrocesso" Tona Mbei Il fischietto di Conegliano dirigerà la sfida di domenica. E l'Aia non stoppa l'arbitro di mercoledì

Sarà Francesco Zago l’arbitro di Casarano-Salernitana, match in programma domenica e valido per la settima giornata di campionato. Il fischietto di Conegliano sarà coadiuvato dagli assistenti Gennantonio Martone di Monza e Ionut eusebiu Nechita di Lecco. Quarto uomo Andrea Palmieri di Brindisi. Operatore Fvs Davide Fedele di Lecce. Nessun precedente per Zago con la Salernitana. Uno e fortunato invece l'incrocio con il Casarano nella stagione 2021-2022.

Curiosità: l’Aia ha deciso di non fermare Jules Roland Andeng Tona Mbei, arbitro protagonista in Salernitana-Audace Cerignola: il fischietto di Cuneo “retrocesso” a quarto uomo in Pergolettese-Dolomiti Bellunesi, sfida in programma nel girone A.