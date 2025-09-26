Salernitana-Cavese rinviata al Casms: misure stringenti per il derby Il club granata aspetta indicazioni dagli organi competenti per dare il via alla prevendita

“Sfida rinviata al giudizio del Casms”. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive rimanda al Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive il giudizio per Salernitana-Cavese, derby in programma domenica 5 ottobre. Una sfida che, alla luce della forte rivalità, ovviamente obbligherà le autorità competenti ad innalzare il livello di sicurezza in materia di ordine pubblico. Previsto nelle prossime ore un tavolo tecnico per sciogliere le riserve sulle restrizioni che avranno conseguenze anche sulla prevendita dei tagliandi. La Salernitana aspetta di conoscere quali saranno le decisioni per poi dare il via tra lunedì e martedì alla corsa al biglietto.

Possibile che vengano ripetute le misure degli ultimi derby. Si va verso il divieto di trasferta per i tifosi ospiti, con possibili limitazioni o eventuali richieste di fidelity card legate al club granata anche per l’acquisto nei settori locali. Ipotesi al vaglio e che verranno rese note nelle prossime ore. Salernitana-Cavese sarà il primo banco di prova per la tifoseria granata dopo gli episodi dello scorso giugno con la Sampdoria, costati il divieto di trasferta per i prossimi mesi.