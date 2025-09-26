Salernitana, a Casarano rivoluzione obbligata: nuovo ruolo per De Boer Pesano le assenze di Capomaggio e Inglese: Raffaele costretto a ridisegnare la mediana

La prima senza la presenza di Galo Capomaggio e Roberto Inglese. La trasferta di Casarano, già ostica per la portata dell’avversario, diventa un test per la Salernitana. Oltre alla risposta attesa in termini di personalità e carattere dopo il primo ko stagionale con l’Audace Cerignola, per la Bersagliera ci sarà da fare i conti con l’assenza forzata dei due pilastri granata. Inglese era andato mercoledì scorso per la prima volta in panchina, costretto a tirare il fiato dopo aver tirato a lungo la carretta. “Non sarebbe dovuto entrare, era al limite”, le parole di Giuseppe Raffaele. Poi l’impellenza della partita ha costretto il tecnico a dover lanciare nella mischia anche l’ex Catania.

Prima Salernitana senza Capomaggio

L’espulsione lo priverà della trasferta in Puglia, al pari di Galo Capomaggio. Proprio quella dell’argentino sarà defezione che peserà: il 28enne ha saltato fin qui solo gli ultimi 22 minuti della sfida con l’Audace Cerignola. Poi è sempre rimasto in campo, pilastro per Raffaele, prezioso in fase di costruzione ma ancor di più a far filtro davanti alla difesa. L’argentino è un totem, un calciatore con caratteristiche uniche in rosa. Talmente importante che il club non ha mai pensato ad un alter-ego. Ora però c’è la necessità di rimpiazzare l’albiceleste, a quota tre ammonizioni stagionali. Varone ci ha provato nel finale di gara ma ha fatto fatica così come tutta la squadra. Più naturale schierare in cabina di regia Kees De Boer, lasciando a Tascone il ruolo di mezzala sinistra, con uno fra Knezovic e Varone a duellare per una maglia da titolare.

Novità in tutti i reparti

I segni della fatica potrebbero spingere Raffaele, squalificato anche lui, a dover cambiare in tutte le zone del campo. In difesa si chiederà un sacrificio a Golemic e Frascatore, più che sufficiente prima dell’infortunio a tempo scaduto. Possibile chance per Matino al posto di Frascatore. Sulle corsie stringerà i denti Villa, uscito per crampi dal terreno di gioco dell’Arechi mercoledì scorso. A destra si candida per una chance dal 1’ Quirini. In attacco di nuovo la coppia Ferraris-Ferrari, con Achik che insegue. Ancora out sia Cabianca che Liguori.