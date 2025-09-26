Salernitana, iniziative per le scuole: con la Cavese ingressi gratis Il club ufficializza il ritorno dell'iniziativa già attuata nella scorsa stagione

Salernitana-Cavese avrà sugli spalti dei tifosi speciali. Come già ripetuto nello scorso anno, riparte l'iniziativa del club granata legata alla possibilità di far gremire il settore Distinti dell'Arechi gratuitamente per le scolaresche di tutti gli istituti di Salerno e provincia. Si tratta della prima volta per il club in questa stagione.

Ad ogni scuola si chiede di individuare un responsabile interno che si occupi della raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti necessari per adempiere a tutte le norme di legge obbligatorie per l’emissione dei titoli d’accesso allo stadio. Ogni referente dovrà recapitarli all’U.S. Salernitana 1919 assieme a un suo contatto di riferimento e alla manleva debitamente compilata e firmata a partire da lunedì 29 settembre ed entro e non oltre le giornata di mercoledì 1 ottobre via e-mail all’indirizzo scuolegranata@ussalernitana1919.it.

Il modulo di partecipazione andrà compilato con tutti i dati richiesti nelle colonne evidenziate in giallo (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e provincia di residenza), necessari per adempiere a tutte le norme di legge obbligatorie per l’emissione dei titoli di accesso allo stadio. Assieme al modulo, sulla manleva compilata e firmata andrà messo bene in evidenza il nome dell’istituto. L’ingresso gratuito sarà garantito anche ai referenti/accompagnatori dei bambini/ragazzi, fino a un massimo di uno ogni dieci. I nominativi dei docenti accompagnatori andranno inseriti nei moduli da inviare al sopra citato indirizzo e-mail.

I biglietti saranno raggruppati in una busta unica per ciascun istituto scolastico. Il ritiro potrà essere effettuato esclusivamente dai singoli referenti incaricati presso la sede sociale dell’U.S. Salernitana 1919 (varco 25 stadio Arechi) nelle giornate del 2 e del 3 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Si prega di rispettare tassativamente le scadenze di consegna delle domande e di ritiro dei biglietti omaggio.