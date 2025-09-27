Casarano, per la Salernitana il Capozza si scalda: settore ospiti ai locali Con il divieto di trasferta per i tifosi granata, lo stadio sarà aperto ai supporters locali

"Per noi è un motivo d'orgoglio sfidare la capolista Salernitana. Vogliamo vedere ricompensati i sacrifici che abbiamo realizzato sin dallo scorso anno con la promozione in serie C". Le parole del tecnico Di Bari bastano per sottolineare l'attesa che si respira in città. Casarano si prepara ad una domenica di festa. Contro la Salernitana, i pugliesi si affidano anche al calore del proprio pubblico. Il Capozza si preannuncia infuocato, con uno stadio che si colorerà interamente di rossoblu. Alla luce del divieto di trasferta per i tifosi della Salernitana, la società ha deciso di aprire il settore ospiti ai supporters locali, così da poter accontentare la grande richiesta di tagliandi.

Inoltre, per Casarano-Salernitana ci sarà anche la vetrina internazionale. Nel nome dell'accordo tra la serie C e la piattaforma pay OneFootball, in tutto il mondo. Per la settima giornata della Serie C Sky Wifi, è stata selezionata anche la gara Casarano-Salernitana che sarà quindi trasmessa in tutto il mondo sulla piattaforma OneFootball.

Fonte foto: Casarano calcio