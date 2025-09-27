Euro2032, assist per l'Arechi? Il salernitano Sessa commissario per gli stadi Il professionista è la figura voluta da Abodi per coordinare la marcia verso gli Europei italiani

Una poltrona prestigiosa. Il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha rotto gli indugi. Dopo settimane di riflessioni, ecco la decisione: il numero uno dello sport ha proposto proposto la nomina dell’Ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi. La candidatura è al vaglio del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Una candidatura che strizza l'occhio anche a Salerno, città di origine dell'ingegnere Sessa. Il professionista (che vanta una lunga e qualificata esperienza come Dirigente Generale del MIT e attualmente è Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato), avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032. Nel novero delle candidature si è aggiunta anche Salerno, con il tavolo di confronto dei giorni scorsi prezioso per fare il punto della situazione e presentare il progetto di restyling anche all'Uefa e alla Figc.

Sulla possibile figura di Sessa si è espresso anche il Presidente della Figc Gabriele Gravina: "Si tratta di un momento importante per il movimento calcistico. Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello. Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver individuato una personalità di così alto profilo".