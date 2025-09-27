Casarano-Salernitana, i convocati di Raffaele: quattro big assenti Defezioni importanti per lo squalificato tecnico granata

Defezioni pesantissime. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, il mister della Salernitana Giuseppe Raffaele ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 15:00 allo stadio Giuseppe Capozza contro il Casarano. Nell'elenco mancano gli squalificati Capomaggio e Inglese. Due assenze pesantissime che si aggiungono a quelle degli infortunati Liguori e Cabianca.

Di seguito, le scelte di Raffaele per Casarano:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori.