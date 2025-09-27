Casarano-Salernitana, parla Ferrari: "Ambiente caldo, servirà carattere" Il vice parla ai microfoni del club: "L'assenza di Raffaele conterà. Vogliamo rialzarci"

Non cambia la formula ma il protagonista. Il tour de force costringe la Salernitana a confermare il messaggio prepartita attraverso i canali uffiicali del club. La squalifica per Giuseppe Raffaele consente il debutto ai taccuini della società granata di Giacomo Ferrari, vice allenatore, al rientro dopo le tre giornate di squalifica. La testa è alla sfida con il Casarano: "Giocheremo in un ambiente caldo contro una squadra che ha iniziato molto bene il suo cammino e ha entusiasmo. Sarà per noi l’ultima di un filotto di gare ravvicinate e, come accaduto nelle occasioni precedenti, dovremo ponderare le scelte valutando le condizioni fisiche di tutti i disponibili. Dispiace non poter contare su giocatori importanti come Capomaggio e Inglese ma sono cose da mettere in preventivo nel corso di una stagione. Il nostro organico è tale da avere alternative affidabili e ci sono diverse opzioni tra cui scegliere per l’undici di partenza”.

“Siamo rammaricati del fatto che non ci sarà il mister perché averlo in campo conta tanto. In ogni caso, cercheremo di portare sul terreno di gioco tutte le cose su cui abbiamo lavorato in questi giorni. Vorremmo cercare di recuperare ciò che abbiamo perso nella partita scorsa, pur giocando davvero molto bene per 70 minuti prima che gli episodi ci condannassero”.