Casarano-Salernitana, Di Bari: "La città aspettava questa partita da tempo" Il tecnico dei pugliesi: "Affrontiamo la capolista con orgoglio". A rischio forfait Maiello

Il desiderio di fare il colpaccio. Vito Di Bari presenta Casarano-Salernitana: “E’ una partita che si prepara da sola. Ha un fascino a sé, contro un avversario che mancava da tempo e che la città aspettava impazientemente. Sarà un bel banco di prova, con tante motivazioni, contro la capolista. Una delle dirette concorrenti, non ha mai nascosto l’ambizione promozione con investimenti importanti e un allenatore che ha sfiorato la serie B lo scorso anno e che conosce benissimo questa categoria. Mancheranno Inglese e Capomaggio ma hanno tante risorse. Affrontiamo questa sfida con grande voglia di fare bene, sfruttando il calore della nostra gente”. In favore dei rossoblu anche l’aumento di capienza del Capozza: “Tutti hanno fatto dei sacrifici per permettere di poter ospitare quanti più tifosi, bambini, famiglie, cercando di trasferire l’identità e onorare questa maglia. Ci auguriamo che sia una grande festa di sport. L'obiettivo della serie C assume ancora più valore adesso perchè ci permetterà di vivere queste bellissime esperienze”.

Tanti i dubbi in vista della sfida con la Salernitana: Maiello e Di Dio sono a rischio forfait, Ferrara sarà convocato ma è alle prese con condizioni fisiche non perfette. Strascichi del pari con il Sorrento che Di Bari non ha ancora digerito: ”Siamo reduci da un pari arrivato nei minuti di recupero, simbolo di una squadra che non molla mai, che ha grande fame di fare risultato sempre – le parole di Di Bari -. Non mi è piaciuto il primo tempo ma poi abbiamo sempre fatto la partita. Serve equilibrio ed è una lezione dalla quale ripartire già a partire da domani. E poi tutti daranno il massimo”.