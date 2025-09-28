Casarano-Salernitana, le probabili formazioni: mediana inedita per i granata Alle ore 15:00 la Bersagliera vuole conservare il primato. Raffaele senza Inglese e Capomaggio

Una trasferta insidiosa. Casarano rappresenta per la Salernitana il secondo vero esame per dimostrare il piglio da capolista. In Puglia (fischio d'inizio alle ore 15:00), in un ambiente caldissimo e che attendeva con ansia la sfida con la Bersagliera, la truppa granata deve rialzarsi dopo il ko con l'Audace Cerignola che ha lasciato strascichi. Soprattutto sulla testa di una squadra che aveva messo in cassaforte il sesto successo consecutivo per poi fare i conti con un brusco risveglio. La rimonta dei gialloblu non deve però inficiare le certezze di una Salernitana costretta a fare i conti anche con la prima vera emergenza in termini di uomini.

Quante assenze

Per Raffaele, anche lui finito nella mattanza di Tona Mbei e squalificato per un turno con ruolo in panchina di guida tecnica affidato al vice Ferrari, pesano come macigni le assenze causa squalifica di Capomaggio e Inglese. I due pilastri sono stati espulsi nella sfida con l'Audace Cerignola e torneranno a disposizione per il derby con la Cavese. Al Capozza, la Salernitana dovrà fare di necessità virtù, con una formazione inedita. In difesa, a protezione di Donnarumma, verrà riconfermata la linea con Coppolaro, Golemic e Frascatore. In mezzo al campo la rivoluzione: Villa andrà a destra, lasciando ad Anastasio la corsia mancina. De Boer sarà il regista, con Tascone e Knezovic coppia di mezzali. Davanti nessun dubbio: si ripartirà da Ferrari e Ferraris, con Achik unica soluzione offensiva.

Casarano-Salernitana, le probabili formazioni:

Casarano (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gyamfi; Cajazzo, Logoluso, Perez, Pinto; Chiricò, Malcore, D’Alena.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Villa, Tascone, De Boer, Knezovic, Anastasio; Ferraris, Ferrari.