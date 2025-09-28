Salernitana Primavera, altro ko: il Catanzaro espugna il Troisi con un poker Nuova larga sconfitta per i ragazzi di De Santis. Granatini ultimi

Terzo ko di fila. La Salernitana Primavera resta ancorata all'ultimo posto in classifica con zero punti ottenuti dopo i primi 270' di campionato. Nella terza giornata del campionato Primavera 2, i granatini di mister De Santis incassano una nuova larga sconfitta. Al Troisi di Giffoni Valle Piana, il Catanzaro passeggia ed espugna il terreno di gioco dei Picentini con un roboante 1-4. Inutile il gol su rigore di Mancini. Una falsa partenza, con gli uomini di De Santis che proveranno a riscattarsi settimana prossima a Cosenza.

La gara si mette subito in salita per i granatini: al 9’ Panuccio porta in vantaggio il Catanzaro con una precisa conclusione sulla quale Guacci non può nulla. Poco dopo, al 14’, arriva anche il raddoppio firmato da Arditi bravo a ribadire in rete dopo un’azione insistita dei giallorossi. La reazione granata arriva al 28’ con Milone che conquista un calcio di rigore: sul dischetto si presenta Mancini che è bravo a superare Magalotti e a riaccendere le speranze dei padroni di casa. Al 32’, però, Tassoni inventa un assist perfetto per De Luca che insacca il 3-1 in favore degli ospiti sul quale termina la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Catanzaro parte forte e dopo appena un minuto trova subito il poker ancora con Panuccio, autore di una doppietta personale che mette di fatto in ghiaccio il match.