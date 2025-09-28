Casarano-Salernitana 2-2, Quirini: "Gol pesante, ora voglio l'Arechi pieno" Il terzino goleador: "Ho tremato sulla revisione al Fvs. Domenica dobbiamo vincere il derby"

Un gol pesantissimo. Ettore Quirini ha commentato Casarano-Salernitana 2-2: “Il pari nel recupero vale tanto. Non volevamo chiudere il tour de force con una sconfitta. Non era un campo facile, contro un avversario importante. Noi abbiamo provato in tutti i modi, sbattendo anche sul loro portiere. Ci teniamo il punto. La mia duttilità? Le mie caratteristiche mi permettono di agire in più ruoli, preferisco agire largo ma ho fatto anche la mezzala. Magari mi piace venire in mezzo al campo ma partendo da esterno. Ora però voglio dare il massimo, in un club che mi ha voluto con forza e nel quale spero di vincere il campionato.

Terzino goleador? Quando sono andati al Fvs ho tremato. Il gol è una mia caratteristica. Sul cross di Villa mi sono fiondato perché pensavo e speravo che potesse arrivare lì’. Mi sono fiondato con forza. Dedico questo gol alla mia ragazza, alla mia famiglia e soprattutto ai tifosi.

Post-Cerignola? Credo ci si sia servito perché ci ha fatto rialzare la pressione. Non guardiamo alla classifica e al Benevento, pensiamo a noi. Derby? Ora abbiamo il derby e spero che l’Arechi sia pieno perché vogliamo riprendere a correre”.