Casarano-Salernitana 2-2, Golemic: "Questo gruppo ha mentalità vincente" Il leader difensivo: "Troppi gol subiti, pecchiamo in concentrazione e lettura. Ora il derby"

"Adesso dobbiamo voltare pagina, pensare al derby con la Cavese che affronteremo avendo a disposizione calciatori come Inglese e Capomaggio che oggi non c'erano". Vladimir Golemic ha tanta esperienza per dare un peso anche ai pareggi. Quello acciuffato dalla Salernitana al Capozza di Casarano vale tantissimo: "Portiamo a casa un punto d’oro, contro una squadra insidiosa che in casa è pericolosa. Finale di primo tempo in affanno? Il Casarano hanno calciatori di categoria e soprattutto di grande mobilità. Siamo riusciti a correre ai ripari all’intervallo. Peccato per il 2-1 nato da un contropiede: errori che dobbiamo evitare perché queste squadre tendono a chiudersi e a metterci in difficoltà. Reazione dopo il Cerignola? Rimontare di nuovo è sicuramente il segnale di una squadra con carattere forte e mentalità vincente. Sappiamo dove abbiamo sbagliato mercoledì senza pensare agli altri ma dobbiamo limitare gli errori e migliorare. Gruppo? Noi vogliamo lottare e vincere. Abbiamo una mentalità importante e con l’esperienza dei big e la gioventù possiamo toglierci soddisfazioni”.

Sono otto i gol subiti fin qui dalla squadra granata, ben sei nell'ultima settimana. Golemic analizza la situazione: "Il nostro modo di difendere non sta pagando. Stiamo facendo degli errori di attenzione e concentrazione, legato anche alle tante partite che ci ha minato la lettura, la brillantezza, la lucidità. Ora dobbiamo riposare, affidarci al lavoro e cercare di migliorare. In che modo? Attraverso le letture delle azioni, con la giusta concentrazione. Solo aumentando tutte queste caratteristiche potremo chiudere la nostra parte. Quando si parla di difesa penso all’intera squadra: serve stare meglio in campo, alternando i modi di giocare, trovando sempre la soluzione.