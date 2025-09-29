Salernitana, Raffaele allenta la presa: maxi-riposo per i granata Dopo cinque sfide in due settimane, il tecnico granata sa che è il momento di ricaricare le batterie

Il tour de force è stato di quelli estenuanti. La Salernitana ha fatto i conti con un calendario degno delle big europee. Cinque sfide in due settimane, intensità degna delle squadre impegnate nelle competizioni continentali. A rendere da capogiro la seconda metà di settembre per la Bersagliera ci ha pensato il recupero della sfida con l’Atalanta Under 23, incastonato prima del turno infrasettimanale che ha gravato sulle gambe di tutte le squadre di serie C.

Un’insidia in più che la Salernitana ha fronteggiato, portando a casa un bottino importante, che certifica le ambizioni d’alta quota della Bersagliera. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in quindici giorni. Un ruolino di marcia importante, con il gol allo scadere di Quirini a Casarano che ha evitato il secondo ko consecutivo in tre giorni.

Uno stress fisico non di poco conto e che ha spinto Giuseppe Raffaele ad allentare la morsa sulla sua squadra. Il tecnico ha concesso ben due giorni di riposo alla sua squadra, con ripresa degli allenamenti in vista del derby con la Cavese fissata nella giornata di mercoledì. La Salernitana riavrà a disposizione Galo Capomaggio e Roberto Inglese, entrambi recuperati dopo il turno di squalifica con il Casarano. Si spera nel rientro in gruppo anche di Michael Liguori. Fuori dai giochi per qualche settimana Eddy Cabianca.